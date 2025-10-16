Пассажирка самолета из Екатеринбурга начала рожать прямо на борту

На борту авиарейса, следовавшего из Екатеринбурга в Самарканд, у одной из пассажирок начались родовые схватки. Инцидент случился после набора воздушным судном высоты, когда 19-летняя девушка почувствовала резкое ухудшение самочувствия, пишет издание Е1.

Благоприятным стечением обстоятельств оказалось наличие на борту медицинских специалистов. Экипаж оперативно организовал импровизированную медицинскую зону, где пассажирке оказывалась необходимая поддержка.

К счастью, на борту были медики – врач-невролог и фельдшер, они осмотрели девушку и установили, что у нее начались схватки, – сообщается в публикации.

Пока врачи контролировали состояние роженицы, другие пассажиры помогали присматривать за ее первым ребенком. После экстренной посадки в аэропорту назначения девушку передали бригаде скорой медицинской помощи.

Согласно имеющейся информации, пассажирка возвращалась домой в Таджикистан. Она хотела родить ребенка именно на родине.

