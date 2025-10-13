Стюардесса умерла в самолете во время рейса Милан — Тайбей Стюардесса на рейсе Милан — Тайбей почувствовала себя плохо и умерла

Стюардесса умерла на борту самолета авиакомпании EVA Air во время рейса из Милана в Тайбэй, менеджер бортпроводника проигнорировал ее жалобы на самочувствие, сообщает Focus Taiwan. Инцидент произошел в сентябре и вызвал скандал в профессиональном сообществе по поводу ненадлежащей охраны труда.

Во время рейса стюардесса почувствовала резкое недомогание, но была вынуждена продолжить работу. Предварительное следствие установило, что руководитель, к которому она обратилась, проигнорировал ее жалобу. После приземления женщине не предоставили инвалидную коляску и не вызвали заранее скорую помощь, в результате чего ее доставили в больницу слишком поздно. Врачи не смогли спасти стюардессу.

Профсоюзы пришли к выводу, что произошедшее не несчастный случай, а следствие системного пренебрежения здоровьем сотрудников. Анонимный источник в EVA Air подтвердил, что бортпроводницы боятся брать больничные из страха лишиться премий.

