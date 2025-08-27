День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:36

Голый бортпроводник употребил наркотики и заперся в туалете самолета

Во время рейса из США в Лондон в туалете самолета нашли голого бортпроводника

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во время рейса из Калифорнии в Лондон стюардесса обнаружила в туалете самолета голого бортпроводника, сообщила газета Guardian. Мужчина был в неадекватном состоянии, позднее его уволили из авиакомпании.

Газета пишет, что во время полета 41-летний член экипажа почувствовал недомогание и пошел в туалет. Через некоторое время коллега нашла его в уборной голым, у него были расширены зрачки и учащено сердцебиение. Она помогла ему одеться и посадила на свободное место в самолете.

После приземления в Хитроу мужчину отправили в больницу, где в результате обследования нашли наркотики у него в крови. Через некоторое время во время заседания суда бывший сотрудник авиакомпании признал свою вину. Его отпустили на свободу под залог.

Ранее жительницу Петербурга сняли с рейса в Египет из-за отсутствия справки для перелета на позднем сроке беременности. При этом ее врач заявила, что такие документы уже не выдаются.

В результате россиянке пришлось менять билеты, доплачивать 30 тысяч рублей и лететь с пересадками. Возвращать деньги авиакомпания не захотела.

Европа
самолеты
бортпроводники
наркотики
туалеты
