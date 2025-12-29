Трамп напомнил Зеленскому об их ссоре в начале года

Во время совместной пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго президент США Дональд Трамп затронул тему прошлого конфликта с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает CNN. Республиканец прокомментировал ход мирного урегулирования на Украине, отметив сложности в диалоге с обеими сторонами.

Трамп подчеркнул, что мирный процесс продвигался с переменным успехом, а у США возникали разногласия и с Украиной, и с Россией. При этом он выразил уверенность, что сейчас все стороны ближе к соглашению, чем когда-либо ранее. В качестве иллюстрации трудностей американский лидер напомнил о словесной перепалке с Зеленским в Белом доме в феврале 2025 года.

Иногда он был близок, а президент Путин — нет, потом президент Путин был близок, а он — нет. Вы видели это в Белом доме, — сказал Трамп журналистам.

Несмотря на это напоминание, тон встречи в целом был позитивным, констатируют журналисты. Трамп похвалил Зеленского и заявил, что оба лидера заинтересованы в завершении конфликта. Это заметно контрастирует с их предыдущими напряженными переговорами.

Ранее руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс заявляла, что конфликт между Трампом и Зеленским стал следствием грубого поведения со стороны Киева. Инцидент произошел в конце февраля во время встречи лидеров в Белом доме.