16 декабря 2025 в 21:48

В Белом доме объяснили причину скандальной перепалки Трампа и Зеленского

Белый дом: спор Трампа и Зеленского произошел из-за неуважения со стороны Киева

Белый дом, Вашингтон Белый дом, Вашингтон Фото: Shutterstock/FOTODOM
Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и украинским главой Владимиром Зеленским стал следствием грубого поведения со стороны Киева, заявила руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сюзан Уайлс в интервью журналу Vanity Fair. Инцидент произошел в конце февраля во время встречи лидеров в Белом доме.

По словам Уайлс, перепалка стала кульминацией серии неуважительных действий со стороны украинского руководства. Инцидент начался с того, что Зеленский проигнорировал встречу с министром финансов США Скоттом Бессентом, который приехал в Киев для переговоров о сделке по добыче полезных ископаемых.

Отношение просто было плохим во всем, — сказала Уайлс.

Она также прокомментировала спор вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметив, что он не вышел из себя, но был раздражен из-за поведения украинской делегации. По ее словам, встречу следовало провести без присутствия прессы.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Зеленский, говоря, что готов к проведению выборов, врет Трампу. По его словам, Зеленский давно «узурпировал всю вертикаль государственной власти».

