«Нагло врет!»: Медведчук раскрыл ложь Зеленского Трампу Медведчук: Зеленский врет Трампу, говоря о готовности к выборам на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря, что готов к проведению выборов, врет президенту США Дональду Трампу, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский давно «узурпировал всю вертикаль государственной власти».

Зеленский нагло врет! В разрушенной и уничтоженной им стране он, став на путь правового нигилизма, предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол. Его диктаторским режимом попраны основополагающие права человека, полностью уничтожено верховенство права и политический плюрализм. Зеленский со своей бандой узурпировал всю вертикаль государственной власти, — заявил Медведчук в статье на сайте движения.

Ранее Медведчук отметил, что процесс политического устранения украинского президента стартовал, а инициативу проявил Трамп, публично высказавшись о необходимости выборов на Украине. По его оценке, Зеленский, проигнорировавший прямой приказ о подчинении, теперь встречает противодействие.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что западные политики способны устранить Зеленского после грядущих выборов. По его мнению, украинский глава мог бы сохранить свое положение, приняв мирный план, представленный главой Трампом.