Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:58

«Нагло врет!»: Медведчук раскрыл ложь Зеленского Трампу

Медведчук: Зеленский врет Трампу, говоря о готовности к выборам на Украине

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Кристина Кормилицына
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский, говоря, что готов к проведению выборов, врет президенту США Дональду Трампу, заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, Зеленский давно «узурпировал всю вертикаль государственной власти».

Зеленский нагло врет! В разрушенной и уничтоженной им стране он, став на путь правового нигилизма, предпочел гарантиям демократии террор, насилие и произвол. Его диктаторским режимом попраны основополагающие права человека, полностью уничтожено верховенство права и политический плюрализм. Зеленский со своей бандой узурпировал всю вертикаль государственной власти, — заявил Медведчук в статье на сайте движения.

Ранее Медведчук отметил, что процесс политического устранения украинского президента стартовал, а инициативу проявил Трамп, публично высказавшись о необходимости выборов на Украине. По его оценке, Зеленский, проигнорировавший прямой приказ о подчинении, теперь встречает противодействие.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что западные политики способны устранить Зеленского после грядущих выборов. По его мнению, украинский глава мог бы сохранить свое положение, приняв мирный план, представленный главой Трампом.

Виктор Медведчук
Владимир Зеленский
Украина
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Верховный суд озвучил решение в споре Долиной и Лурье
Раскрыто, c какого блюда полезнее всего начинать новогодний ужин
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор оценил позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.