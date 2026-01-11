В США придумали план против Трампа в случае атаки на Гренландию

Если президент США Дональд Трамп решит напасть на Гренландию, то военные не должны подчиняться этому приказу верховного главнокомандующего, заявил в соцсети Х американский конгрессмен-демократ Тед Лью. По его словам, крупнейший в мире остров — часть Дании, союзника Соединенных Штатов по НАТО.

Если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без одобрения конгресса, это будет незаконным приказом. Вы не подчинитесь этому незаконному приказу. Вы присягнули конституции, а не Трампу, — отметил он.

До этого политолог Константин Блохин сообщил, что покупка острова слишком дорого обойдется США. Не исключается и аннексия Гренландии: на Западе нет силы, которая способна противостоять США. Трамп вошел бы в историю в случае присоединения острова к Штатам, констатировал эксперт. Однако проще надавить на Копенгаген и разместить на территории Гренландии военные базы «по сути за бесплатно».

Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что решение вопроса о Гренландии маловероятно пойдет по мягкому сценарию. По его словам, президент США может вынудить Данию продать полуостров.