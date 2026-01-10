Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 10:15

«По щелчку пальцев»: Трампа предупредили о сложностях с покупкой Гренландии

Политолог Блохин: покупка Гренландии обойдется Трампу в астрономическую сумму

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Президенту США Дональду Трампу придется заплатить астрономическую сумму в случае покупки Гренландии, рассказал политолог Константин Блохин в интервью aif.ru. Эксперт отметил, что Вашингтон не располагает настолько огромными средствами.

Если как-то оценивать такой кусок земли, то он будет стоить астрономических денег. Для Дании есть неблагоприятный вариант — аннексия Гренландии. На Западе нет силы, которая способна противостоять США. Если США захотят, то возьмут Гренландию по щелчку пальцев, — подчеркнул Блохин.

По словам эксперта, Трамп вошел бы в историю в случае присоединения острова к США. Однако Вашингтону проще надавить на Копенгаген и разместить на территории Гренландии военные базы «по сути за бесплатно».

Ранее председатель комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков отметил, что решение вопроса о Гренландии маловероятно пойдет по мягкому сценарию. По его словам, президент США может вынудить Данию продать полуостров.

До этого Пушков предположил, что президент США видит в Гренландии важный элемент угрозы нацбезопасности для страны. Кроме того, эта территория позволит установить американское превосходство в Западном полушарии, добавил сенатор.

Гренландия
Дональд Трамп
Дания
территории
