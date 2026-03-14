Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 11:28

Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым

Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью американскому блогеру Джейку Полу на YouTube предложил тому выйти на бой с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата Хабибом Нурмагомедовым. Хозяин Белого дома отметил, что российский спортсмен «просто великолепен».

Как насчет Хабиба? Мне кажется, он просто великолепен, — обратился Трамп к Полу.

В декабре прошлого года экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа победил Пола нокаутом в шестом раунде. Этот результат подвел итог их восьмираундового поединка в Майами. Изначально соперником Пола должен был стать американец Джервонта Дэвис. Однако тот выбыл из подготовки из-за возникших уголовных обвинений, что привело к замене соперника.

Ранее легенда мирового бокса Майк Тайсон рассказал, что его бой с Флойдом Мейвезером пройдет в Демократической Республике Конго. Поединок состоится 25 апреля. Организаторы пока не уточняют, по каким правилам пройдет бой и будет ли он носить официальный или выставочный статус.

США
Дональд Трамп
блогеры
боксеры
Хабиб Нурмагомедов
Джейк Пол
Трамп предложил звезде YouTube Полу выйти на бой с Нурмагомедовым
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.