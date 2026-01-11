Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 15:32

«Подорвал амбиции Запада»: в Китае оценили удар «Орешника»

Sohu: удар «Орешника» подорвал желание Запада вмешиваться в украинский кризис

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российский удар «Орешника» по Украине отбил у Запада желание вмешиваться в кризис, заявили аналитики китайского портала Sohu. По словам журналистов, система ПВО Киева практически бессильна против вооружения Москвы.

Россия <…> послала жесткий сигнал Западу об опасности вмешательства. Ракета делает украинскую систему ПВО практически бессильной. <…> Посредством точечных ударов она ослабила боеспособность ВСУ и подорвала амбиции Запада по вмешательству в конфликт, — отметили в издании.

Журналисты отметили, что удар России доказал способность Москвы прицельно атаковать объекты в глубине Украины. Это полностью перевернуло прежние представления Запада об РФ, добавили в агентстве.

Ранее корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ванне сообщил, что размещение европейских войск на Украине в рамках якобы миротворческих сил может стать поводом для применения «Орешника». По его словам, Москва давала соответствующие намеки и к ним нужно прислушаться.

Также депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ЕС столкнется с последствиями в случае решения «коалиции желающих» направить миротворцев на Украину. Он уточнил, что в случае появления таких сил в зоне боевых действий они будут считаться законными целями для российской армии.

