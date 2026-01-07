Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 12:50

В Госдуме оценили последствия отправки европейских миротворцев на Украину

Депутат Колесник: европейские миротворцы станут законными целями ВС РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Европа ощутит последствия, если «коалиция желающих» решит отправить миротворцев на Украину, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, если европейские миротворцы окажутся в зоне боевых действий, они станут законными целями ВС РФ, .

Европа, как старая бабушка: все время пытается привлечь к себе внимание. И за счет этой риторики пытается поднять свой статус. Но все-таки я бы ее предостерег [от отправки миротворцев на Украину]. Вдруг Россия эту игру примет за настоящие действия и «не станет бабушки». Европейские миротворческие подразделения станут нашими законными целями, — заявил Колесник.

Колесник отметил, что заявления европейских стран об отправке миротворцев на Украину остаются на уровне обсуждений. Однако, по его словам, России стоит готовиться к возможному отражению атаки.

Заявление «коалиции желающих» об отправке миротворцев на Украину — это больше риторика, потому что даже русофоб Дональд Туск (премьер-министр Польши. — NEWS.ru) сказал, что это только наброски будущего плана. Согласие Бельгии выглядит, как попытка маленькой страны показать свою воинственность из-за спин сильных мира сего. России стоит относиться к этому спокойно, но готовиться к отражению атаки: ждать, пока ЕС разместит там свою регулярную армию, нам не стоит, — заключил Колесник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.

Европа
Украина
миротворцы
Эммануэль Макрон
Александрина Гуловская
А. Гуловская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пинал меня, будто я труп»: владельцы собак избили россиянку за замечание
Диетолог назвала самую полезную часть мандарина
Вертолет разбился в российском регионе
Аверин, слова об эмиграции, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков
Россияне стали жертвами дерзкого ограбления макаки
В Госдуме раскрыли циничную схему протестов в Иране
Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин в 2026 году
Раскрыта причина смерти Брижит Бардо
Российское село оказалось отрезано от мира из-за бешенства
Раскрыты кандидаты на пост главы украинского «МОССАДа»
«Сложные вопросы»: Зеленский раскрыл, чему посвящена встреча с США в Париже
Дроны над Крымом, удар по нефтебазе: как ВСУ атакуют Россию 7 января
Сочинская гостиница стала местом массового отравления юных регбистов
Поезд из Санкт-Петербурга в Брест остановился по техническим причинам
«Слепой, глухой и немой осел»: в США заявили о новой фазе СВО
Стало известно о переброске военных самолетов США в Британию
Погода в Москве в четверг, 8 января: ждать ли снегопада и сильного холода
Зеленский прибыл на Кипр
Замглавы администрации Путина наградил спасших тысячи жизней бойцов
Львовские больницы остались без света из-за Киева
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.