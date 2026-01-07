В Госдуме оценили последствия отправки европейских миротворцев на Украину

Европа ощутит последствия, если «коалиция желающих» решит отправить миротворцев на Украину, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, если европейские миротворцы окажутся в зоне боевых действий, они станут законными целями ВС РФ, .

Европа, как старая бабушка: все время пытается привлечь к себе внимание. И за счет этой риторики пытается поднять свой статус. Но все-таки я бы ее предостерег [от отправки миротворцев на Украину]. Вдруг Россия эту игру примет за настоящие действия и «не станет бабушки». Европейские миротворческие подразделения станут нашими законными целями, — заявил Колесник.

Колесник отметил, что заявления европейских стран об отправке миротворцев на Украину остаются на уровне обсуждений. Однако, по его словам, России стоит готовиться к возможному отражению атаки.

Заявление «коалиции желающих» об отправке миротворцев на Украину — это больше риторика, потому что даже русофоб Дональд Туск (премьер-министр Польши. — NEWS.ru) сказал, что это только наброски будущего плана. Согласие Бельгии выглядит, как попытка маленькой страны показать свою воинственность из-за спин сильных мира сего. России стоит относиться к этому спокойно, но готовиться к отражению атаки: ждать, пока ЕС разместит там свою регулярную армию, нам не стоит, — заключил Колесник.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после прекращения огня на Украине туда могут отправиться «тысячи французских солдат». По его словам, подразумеваются «силы обеспечения мира» после подписания соглашения между Москвой и Киевом.