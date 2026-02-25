«Коалиция желающих» признала, что решение по миротворцам зависит от Путина The Telegraph: отправка на Украину сил «коалиции желающих» зависит от России

Все больше стран-участниц «коалиции желающих» в частном порядке признают, что их планы по отправке миротворцев на Украину напрямую зависят от позиции Москвы, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники. Собеседники издания указывают, что это ставит под угрозу англо-французскую инициативу.

Все больше членов так называемой коалиции желающих в частном порядке признались, что их вклад в эту миссию зависит от разрешения российского президента [Владимира Путина], — говорится в публикации.

Как отмечают источники в оборонной и дипломатической сферах, планы Лондона и Парижа по отправке миротворцев на Украину могут рухнуть в любой момент, стоит Кремлю лишь захотеть. Один из высокопоставленных дипломатов пояснил, что представители коалиции готовы направить войска исключительно при согласии Москвы.

Если Россия скажет «мы на это не согласны» и будет считать эти войска целями, тогда придется отправлять силы другого рода... Так что от согласия России здесь зависит колоссально много, — подчеркнул собеседник издания.

Другой дипломатический источник указал, что Европа фактически наделила Москву правом вето, требуя для себя места за столом переговоров. В МИД РФ ранее уже заявили, что Россия никогда и ни в каком виде не примет присутствие войск НАТО на Украине.

Ранее лидер движения «Другая Украина» Виктор Медведчук высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский, приглашая на Украину войска стран НАТО, сознательно стирает историческую память народа. По мнению политика, Киев пытается заставить украинцев забыть, как в годы Великой Отечественной войны они изгоняли с родной земли западных захватчиков.