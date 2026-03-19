Северные Курилы содрогнулись от землетрясения В Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3

В четверг, 19 марта, в Тихом океане у северных Курил произошло землетрясение с магнитудой 5,3, сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Информации о силе землетрясения не поступало, и тревога цунами не была объявлена, передает РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 210 километрах юго-восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир произошло в 18.43 (10.43 мск) 19 марта. Очаг находился на глубине 47 километров, — поделилась сейсмолог.

Ранее сообщалось, что вечером 17 марта в Магадане произошло землетрясение, в результате которого в некоторых домах потрескалась штукатурка, а на дорогах появились трещины. Ряд районов города оказался обесточен, но электроснабжение было оперативно восстановлено.

До этого в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр находился в 46 километрах к северо-востоку от города Токат. О глубине подземных толчков стало известно, что она составила шесть километров, однако данные о пострадавших и разрушениях пока не приводятся.