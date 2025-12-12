Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 07:38

Побережье Японии сотрясло от землетрясения

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Японии у префектуры Аомори

Фото: Shutterstock/FOTODOM
У северо-восточного побережья Японии зарегистрировано мощное землетрясение магнитудой 6,7. Его эпицентр находился у берегов префектуры Аомори на глубине 20 километров, сообщило национальное метеорологическое управление.

Подземные толчки создали угрозу возникновения цунами. Жителям побережья префектур Мияги, Иватэ, Аомори, а также юго-восточной части Хоккайдо рекомендовано быть в готовности к возможной волне высотой до одного метра.

Это уже второе сильное землетрясение в данном регионе за короткий период. Четыре дня назад здесь же произошел подземный толчок магнитудой 7,5, после которого на побережье обрушилось цунами высотой до 70 сантиметров. Тогда в результате стихии пострадали около 40 человек, а сейсмологи предупредили о вероятности сильных повторных толчков — афтершоков.

Ранее в Единой геофизической службе РАН по Камчатке сообщили о землетрясении в Камчатском крае. Его магнитуда составила 5,7 по шкале Рихтера, отметили специалисты. Эпицентр сейсмического события располагался в 300 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг подземных толчков залегал на глубине более 800 километров.

