01 января 2026 в 13:56

В Херсонской области узнали о состоянии хозяйки атакованного ВСУ кафе

Сальдо заявил, что хозяйка кафе в Хорлах выжила при атаке ВСУ

Дрон ВСУ Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Хозяйка кафе в Хорлах Херсонской области, попавшего под удар со стороны Вооруженных сил Украины в Новый год, выжила, рассказал в эфире телеканала RT губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, женщина была тяжело ранена. Она получила множественные осколочные ранения с проникновением в грудную клетку.

Сама хозяйка этого кафе тоже получила тяжелые осколочные ранения с проникновением в грудную клетку, к счастью, осталась жива, — говорится в сообщении.

Ранее Сальдо говорил, что удар по кафе в Хорлах мог быть попыткой компенсировать провал атаки на резиденцию президента России Владимира Путина. По его словам, подобные действия против мирных жителей показывают агонию киевских властей после их череды неудач.

По словам Сальдо, число погибших при ударе по кафе и гостинице в селе Хорлы превысило 24 человека. При этом по мере разбора завалов количество жертв только растет.

Как предположил Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, ВС РФ не применят «Орешник» в качестве ответа на удар по кафе и гостинице в Херсонской области. Однако он не исключил, что возмездием станет уничтожение крупных логистических узлов ВСУ, в том числе в районе Одессы.

