29 января 2026 в 04:32

Арабских союзников США напугали планы Трампа по Ирану

NYT: ближневосточные партнеры США уговаривают Трампа не нападать на Иран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Lian Yi/XinHua/Global Look Press
Ближневосточные партнеры Вашингтона активно убеждают администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от военной операции против Ирана, опасаясь полномасштабной войны в регионе. Как сообщает The New York Times, эта дипломатическая работа ведется уже несколько недель с целью снизить накал напряженности.

О неприемлемых рисках при силовом сценарии решения проблемы также заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. Он подчеркнул, что конфликт между двумя странами приведет к дестабилизации всего Ближнего Востока, против чего выступают и региональные государства.

При этом американские и европейские официальные лица предъявили Тегерану три ключевых требования. В частности, полное и окончательное прекращение обогащения урана с ликвидацией его запасов, ограничение баллистической ракетной программы, а также прекращение поддержки прокси-группировок, таких как «Хезболла», ХАМАС и хуситы. Иран считает эти условия неприемлемыми.

Ранее Трамп заявил, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Он призвал Тегеран не допустить такого сценария.

