11 марта 2026 в 09:05

Тренер перечислил БАДы, которые реально улучшают состояние

Тренер Брабечан: из БАДов реально работают витамин D и креатин

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Среди биологически активных добавок действительно эффективны витамин D и креатин, заявил NEWS.ru тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан. По его словам, они оказывают положительное влияние на состояние костной ткани и силовые показатели соответственно.

БАДы — это не лекарства, а добавки к питанию, задача которых — дополнить рацион тем, чего не хватает, а вовсе не лечить все подряд. Часть из них полезна, а часть — это чистый маркетинг, эффект плацебо или работа по ощущениям без реальной необходимости. Среди БАДов с реальной доказательной базой стоит выделить несколько. Витамин D у большинства людей в России снижен. Он влияет на иммунитет, настроение, состояние костей и косвенно на работоспособность. Креатин — один из наиболее изученных спортивных БАДов, он улучшает силовые показатели и мощность, безопасен в стандартных дозах три-пять граммов в день и актуален для тренировок и кроссфита, — поделился Брабечан.

Омега-3, как отметил нутрициолог, способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы и уменьшению хронического воспаления. Магний, по его словам, эффективен при высоком уровне стресса, частых судорогах и нарушениях сна. Брабечан также подчеркнул, что предпочтительнее использовать формы цитрата, глицината или малата магния, а не самый доступный оксид.

Ранее гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева предупредила, что неправильное хранение БАДов, купленных на маркетплейсах, опасно для здоровья. По ее словам, следует обязательно консультироваться с врачом перед их приемом.

БАДы
советы
здоровье
тренеры
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
