14 февраля 2026 в 11:09

Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян

Роспотребнадзор заявил о блокировке 3 тыс. сайтов с информацией о продаже БАДов

Роспотребнадзор заявил о выявлении и блокировке почти 3 тыс. интернет-ресурсов, где осуществлялась незаконная торговля биологически активными добавками. Как уточнили в пресс-службе ведомства, под запрет попали различные площадки: от отдельных объявлений и карточек товаров до целых страниц интернет-магазинов.

Специалисты Роспотребнадзора продолжают работу по выявлению и блокировке интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД). <...> По результатам подготовленных ведомством решений заблокировано уже около 3 тыс. подобных площадок, — сказали в ведомстве.

Вся эта продукция реализовывалась под видом безобидных пищевых добавок, однако не имела необходимой регистрации и содержала опасные ингредиенты. Среди изъятого ассортимента числились таблетки для снижения веса, препараты, воздействующие на щитовидную железу, а также лимфодренажный напиток. Особое внимание специалисты обратили на наличие в продаже капсул для улучшения сна и средств от стресса.

Ранее вице-президент ассоциации «Антиконтрафакт» Сергей Зеленец заявил, что рынок БАДов в России переполнен подделками. Серьезная доля такой продукции не соответствует заявленным стандартам, речь идет о более чем 60% БАДов. По словам эксперта, в аптечных сетях ситуация немногим лучше, там доля подделок превышает 30%.речь идет о более чем 60% БАДов. По словам эксперта, в аптечных сетях ситуация немногим лучше, там доля подделок превышает 30%.


