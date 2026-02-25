Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 07:18

Назначение БАДов в России возьмут под контроль

Новый порядок назначения БАДов введут в России с 1 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый порядок назначения биологически активных добавок (БАДов) начнет действовать в России с 1 марта 2026 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на новый приказ Минздрава РФ. Согласно документу, назначение таких средств будет осуществляться при условии их государственной регистрации, включения в перечень и наличия показаний к применению.

Назначать БАДы имеет право лечащий врач или фельдшер (акушерка) с декларированными полномочиями. Медработник обязан зафиксировать в документации пациента наименование биологически активного вещества, длительность приема, способ применения, а также схему использования и обоснование такого назначения.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением включить антидепрессанты в систему ОМС. Парламентарии предлагают предоставлять такие препараты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, которые не могут покрыть их стоимость.

До этого нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что обычный борщ может стать полноценной заменой любым аптечным БАДам, поскольку поддерживает работу ЖКТ и укрепляет иммунитет. Это блюдо, приготовленное на мясном бульоне, содержит аминокислоты, коллаген, желатин и минералы, которые помогают клеточному восстановлению.

Россия
БАДы
лекарства
Минздрав
