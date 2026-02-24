В Госдуме предложили включить антидепрессанты в систему ОМС

Депутаты фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением включить антидепрессанты в систему ОМС, сообщает ТАСС. Парламентарии предлагают предоставлять такие препараты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, которые не могут покрыть их стоимость.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе обязательного медицинского страхования и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой, — говорится в письме.

Депутаты указали на рост числа пациентов с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. По их данным, в 2024 году врачи выявили такие заболевания на 21,5% чаще, чем в 2020 году, а объем продаж антидепрессантов за последние годы вырос почти вдвое.

Парламентарии подчеркнули, что многие пациенты оплачивают препараты самостоятельно. Прерывание терапии из-за высокой стоимости лекарств приводит к ухудшению состояния и снижению трудоспособности, что создает дополнительные экономические издержки.

Сейчас система ОМС покрывает бесплатное лекарственное обеспечение преимущественно при стационарном лечении, а амбулаторная помощь распространяется на ограниченный круг льготных категорий. По оценке авторов обращения, частичное субсидирование амбулаторной терапии позволит повысить доступность лечения, улучшить качество жизни пациентов и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС сумма выросла с 2026 года до 24,9 тыс. рублей. По его словам, на основе этой суммы государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь.