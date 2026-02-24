Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:03

В Госдуме предложили включить антидепрессанты в систему ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Депутаты фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением включить антидепрессанты в систему ОМС, сообщает ТАСС. Парламентарии предлагают предоставлять такие препараты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, которые не могут покрыть их стоимость.

Считаем целесообразным рассмотреть возможность расширения лекарственного обеспечения по системе обязательного медицинского страхования и включения антидепрессантов, назначаемых по медицинским показаниям при амбулаторном лечении депрессивных расстройств, в перечень препаратов, предоставляемых гражданам, которые имеют финансовые трудности для их приобретения, бесплатно либо с частичной оплатой, — говорится в письме.

Депутаты указали на рост числа пациентов с депрессией, тревожными и стрессовыми расстройствами. По их данным, в 2024 году врачи выявили такие заболевания на 21,5% чаще, чем в 2020 году, а объем продаж антидепрессантов за последние годы вырос почти вдвое.

Парламентарии подчеркнули, что многие пациенты оплачивают препараты самостоятельно. Прерывание терапии из-за высокой стоимости лекарств приводит к ухудшению состояния и снижению трудоспособности, что создает дополнительные экономические издержки.

Сейчас система ОМС покрывает бесплатное лекарственное обеспечение преимущественно при стационарном лечении, а амбулаторная помощь распространяется на ограниченный круг льготных категорий. По оценке авторов обращения, частичное субсидирование амбулаторной терапии позволит повысить доступность лечения, улучшить качество жизни пациентов и снизить нагрузку на систему здравоохранения в долгосрочной перспективе.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС сумма выросла с 2026 года до 24,9 тыс. рублей. По его словам, на основе этой суммы государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь.

антидепрессанты
депрессии
Госдума
Новые люди
ОМС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист предупредил, какие товары подорожают к концу февраля 2026 года
Возвращение в кино, отказ от усыновления, Донбасс: как живет Ольга Будина
В Латвии раскрыли масштаб помощи Украине
Хинштейн рассказал, как Курская область отвечает на атаки дронов
Олимпийский чемпион не включил Россию в число лидеров в фигурном катании
Заявление Киева о возвращении 400 «квадратов» территорий назвали фейком
Врач рассказала, из чего состоит иммунитет
Экс-игрок ЦСКА оценил шансы команды выиграть РПЛ в текущем сезоне
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.