Мурашко раскрыл, сколько выделяется на лечение одного человека в рамках ОМС Мурашко: на лечение одного человека в рамках ОМС выделяется 25 тыс. рублей

Сумма, выделяемая на лечение одного человека в России в рамках ОМС, выросла с 2026 года до 24,9 тыс. рублей, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, переданным KP.RU, на основе этой суммы государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь.

Средний подушевой норматив финансирования в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) в этом году вырос до 24 922,9 рублей. Это плановый расчет суммы лечения на каждого человека в нашей стране, на основе которой государство формирует общий бюджет затрат на медицинскую помощь всего населения страны на будущий год, — говорится в статье Мурашко.

При этом он подчеркнул, что пациенты получат необходимое медицинское обслуживание независимо от стоимости лечения. Если пациенту понадобится дорогостоящее вмешательство, такое как высокотехнологичные операции или специализированные терапии, расходы на это покрываются государством вне зависимости от установленных бюджетных лимитов.

Ранее глава Минздрава РФ сообщил, что в стране каждый день открывается от семи до восьми отремонтированных или новых медицинских учреждений. По его словам, такие темпы развития инфраструктуры сохраняются с 2021 года, а к концу текущего года ожидается ввод в строй крупных объектов.