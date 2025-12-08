Раскрыт поразительный масштаб ежедневного запуска больниц в России

В России ежедневно открывается от семи до восьми отремонтированных или заново построенных медицинских учреждений, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, темп развития инфраструктуры поддерживается с 2021 года, а к концу текущего года планируется запуск крупных объектов, передает корреспондент NEWS.ru с международного научно-практического форума «Российская неделя здравоохранения-2025».

Мы фактически ежедневно открываем в среднем на протяжении последних лет с 2021 года не менее семи-восьми отремонтированных или вновь построенных объектов здравоохранения, — сказал Мурашко.

По словам министра, в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию огромных подразделений поликлиник, стационаров, онкологических центров и специализированных лабораторий. Эти объекты будут открыты как в новых регионах России, так и в нуждающихся в модернизации системы здравоохранения.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что специальная военная операция, инфляция и здравоохранение стали тремя главными темами, которые волнуют россиян. Остальные, по его словам, носят более нишевый характер.