Россиянка чуть не ослепла из-за соседки с гиперакузией Агрессивная соседка распылила перцовку на дверь соседей с малолетними детьми

Женщина и ее семья пострадали от действий агрессивной соседки, которая обработала их входную дверь перцовым баллончиком, пишет Telegram-канал «112». Как сообщает источник, она болезненно реагирует на любые звуки даже в дневные часы.

Екатерина Рябина рассказала, что соседка с нижнего этажа превратила их жизнь в ад. По ее словам, женщина начинает стучать по батарее или тамбурной двери, если слышит любой шорох, доносящийся из чужой квартиры.

Однако на этот раз соседка перешла к решительным действиям, которые угрожают здоровью окружающих. Как пишет канал, в знак протеста она измазала дверь едкой жидкостью. Почесав глаз после контакта с ручкой, девушка почувствовала дискомфорт. Екатерина наконец-то поняла, по какой причине все члены семьи начали задыхаться еще несколько дней назад.

Ранее в Ленинградской области водитель такси распылил перцовый баллончик на пассажира. Известно, что 31-летний мужчина доставил клиента до СНТ «Николаевское». Однако после этого пассажир сообщил, что адрес был указан неверно, и начал агрессивно бить руками по креслу. В ответ водитель применил перцовый баллончик.