30 декабря 2025 в 16:24

Россиянка чуть не ослепла из-за соседки с гиперакузией

Агрессивная соседка распылила перцовку на дверь соседей с малолетними детьми

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Женщина и ее семья пострадали от действий агрессивной соседки, которая обработала их входную дверь перцовым баллончиком, пишет Telegram-канал «112». Как сообщает источник, она болезненно реагирует на любые звуки даже в дневные часы.

Екатерина Рябина рассказала, что соседка с нижнего этажа превратила их жизнь в ад. По ее словам, женщина начинает стучать по батарее или тамбурной двери, если слышит любой шорох, доносящийся из чужой квартиры.

Однако на этот раз соседка перешла к решительным действиям, которые угрожают здоровью окружающих. Как пишет канал, в знак протеста она измазала дверь едкой жидкостью. Почесав глаз после контакта с ручкой, девушка почувствовала дискомфорт. Екатерина наконец-то поняла, по какой причине все члены семьи начали задыхаться еще несколько дней назад.

Ранее в Ленинградской области водитель такси распылил перцовый баллончик на пассажира. Известно, что 31-летний мужчина доставил клиента до СНТ «Николаевское». Однако после этого пассажир сообщил, что адрес был указан неверно, и начал агрессивно бить руками по креслу. В ответ водитель применил перцовый баллончик.

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Освобождение ДНР и финал для Зеленского: новости СВО на вечер 28 декабря
