Соседка рассказала о фобии обвиняемого в похищении девочки в Смоленске Обвиняемый в похищении девочки в Смоленске общался с близкими через записки

Житель Смоленска, которого обвиняют в похищении девятилетней девочки, общался со своей мамой, братом, а также сожительницей с помощью записок, рассказала его соседка. По словам женщины, которые приводит ТАСС, мужчина был убежден, что его якобы прослушивают.

У мужика откровенно с головой уже не все в порядке. У него постоянная паранойя, что его прослушивают. Он живет с мамой и братом, еще есть некая женщина, с которой он сожительствует, с ними он общается через записки, — отметила она.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета во время поиска ребенка осматривали все квартиры в доме в Смоленске, где проживает найденная после похищения девятилетняя девочка. По словам одной из женщин, работы велись всю ночь.

До этого стало известно, что машина подозреваемого была детально осмотрена, следователи изъяли представляющие интерес следы и объекты. Они были направлены на судебно-генетические экспертизы. Как сообщили в Следственном комитете, специалисты в кратчайшие сроки изучили изъятые объекты и подтвердили связь владельца машины с преступлением.