Чубайса назвали реальной угрозой для России Сенатор Джабаров обвинил Чубайса в переобувании и работе против России

Действия экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса представляют реальную угрозу для российской государственности, заявил в своем Telegram-канале первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По мнению сенатора, попытки Чубайса добиться отмены канадских санкций и его нынешнее позиционирование на Западе являются классическим примером «переобувания в воздухе».

За его (Чубайса — NEWS.ru) «благородными» целями всегда тянется шлейф какого-то финансового мошенничества — от раздела РАО ЕЭС России и нанотехнологий до воспитания «русистов», — высказался Джабаров.

Парламентарий подчеркнул, что недооценка подобных фигур опасна, так как их идеи могут транслироваться как внешним оппонентам, так и внутренним аудиториям. Джабаров призвал коллег и общество не ограничиваться ироничными комментариями в адрес уехавшего «реформатора», поскольку за его инициативами могут стоять серьезные деструктивные цели.

Особое беспокойство Джабарова вызывает созданный Чубайсом в Израиле Центр российских исследований (CRS), который занимается выработкой сценариев развития РФ до 2040 года. Сенатор указывает на непрозрачное финансирование института со стороны антироссийских олигархов и западных НПО, а также на риск утечки конфиденциальных данных о российской экономике. Он предположил, что Чубайс стремится любой ценой стать «своим» в среде «профессиональных русофобов», используя для этого багаж знаний, накопленный за десятилетия работы во власти.

До этого судебные приставы начали новое исполнительное производство против Чубайса. По решению суда на его счета наложили обеспечительный арест на сумму почти 11,9 млрд рублей. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 1 апреля 2026 года.