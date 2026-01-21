Приставы лишили Чубайса имущества на миллиарды рублей

Судебные приставы начали новое исполнительное производство против бывшего главы корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Арбитражного суда Москвы. По решению суда на счета Чубайса наложили обеспечительный арест на сумму почти 11,9 млрд рублей.

Предмет исполнения — наложение ареста, — говорится в документах.

12 декабря был подан иск к бывшим руководителям «Роснано». Компания требует взыскать 11,9 млрд рублей убытков в связи с проектом Crocus, который предполагал создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти (MRA). Ответчиками по делу выступают 13 человек.

Ранее суд арестовал имущество и счета бывшего заместителя министра транспорта РФ Игоря Чалика, обвиняемого в растрате. По данным защиты, общая стоимость изъятых активов составила около 118 млн рублей, из которых 96 млн пришлось на недвижимость.

До этого Генпрокуратура РФ направила в суд Сочи иск об обращении в доход государства активов бывшего депутата Госдумы Дмитрия Вороновского, действующего депутата Андрея Дорошенко и депутата кубанского заксобрания Александра Карпенко. Иск стал частью масштабной антикоррупционной кампании в Краснодарском крае по результатам проверок прокуратуры и ФСБ. В деле фигурируют 30 ответчиков.