21 января 2026 в 01:32

ГП требует ареста активов бывшего депутата Госдумы

ГП требует арестовать активы экс-депутата ГД, речь идет об Анатолии Вороновском

Генпрокуратура РФ Генпрокуратура РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Генеральная прокуратура России направила в суд иск с требованием обратить в доход государства активы бывшего депутата Госдумы Дмитрия Вороновского, а также действующего депутата Андрея Дорошенко и депутата Заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в масштабном деле фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц, пишет РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Иск, поступивший в Центральный районный суд Сочи, стал очередным этапом крупной антикоррупционной кампании в Краснодарском крае, основанной на результатах совместных проверок прокуратуры и ФСБ. Дело Вороновского было возбуждено после того, как в конце октября 2025 года он был лишен депутатской неприкосновенности.

Заместитель генпрокурора РФ просит в иске наложить арест на все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Вороновскому, и на имущество других ответчиков по иску, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что обвинения против Вороновского связаны с его деятельностью в должности заместителя губернатора Краснодарского края в 2019–2020 году. По версии следствия, он получил взятку имуществом и услугами на сумму свыше 25 млн рублей от директора одного из дорожных управлений.

Генпрокуратура
аресты
депутаты
коррупция
