«Единая Россия» решила судьбу мандата арестованного Вороновского

Совет партии «Единая Россия» предложил ЦИК РФ передать освободившийся мандат Анатолия Вороновского депутату Валерию Горюханову, сообщает корреспондент NEWS.ru. Решение о передаче мандата было принято в связи с тем, что Вороновский, с которого ранее была снята неприкосновенность, был арестован Басманным судом Москвы по обвинению в получении особо крупной взятки.

Кандидатуру Горюханова представил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, отметив, что он находится в той же региональной группе, что и его предшественник. В настоящее время Горюханов занимает должность заместителя начальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере исполнительного комитета Народного фронта.

Отмечу также его работу по оказанию гуманитарной помощи нашим ребятам на передовой, — аргументировал Якушев.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что партии необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму. По его мнению, у ЕР есть все ресурсы для достижения этой цели.