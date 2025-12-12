Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
12 декабря 2025 в 15:22

Медведев сообщил о целях «Единой России» на выборах в Госдуму

Медведев: «Единая Россия» должна получить большинство на думских выборах

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Единой России» необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета партии. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у ЕР есть все ресурсы для достижения цели.

Нам нужно, безусловно, выступить как следует [на выборах в Госдуму], мы понимаем с вами, как. Иными словами — получить поддержку абсолютного большинства избирателей, — подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что в РФ отремонтируют порядка 800 студенческих общежитий благодаря поддержке партии «Единая Россия». Партии удалось добиться в 2025 году расширения программы капремонта. В ЕР уточнили, что вместе с «Молодой гвардией» и Минобрнауки ведется системный учет работ по ремонту общежитий. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин пояснил, что проект стал частью народной программы партии.

До этого Медведев сообщил, что более 84% местных депутатов являются представителями «Единой России». На всероссийском форуме муниципальных депутатов ЕР политик отметил, что всего их более 130 тыс. человек.

Единая Россия
Дмитрий Медведев
выборы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, как вести себя после недоразумений на корпоративе
Москва справилась с пиком заболеваемости гриппом и ОРВИ
Психолог объяснил, когда не стоит использовать сленг при молодежи
Ушел из жизни основатель Российского православного университета
Цискаридзе объяснил проблему с покупкой билетов в Большой театр
«Единая Россия» заявила о доминировании в заксобраниях в РФ
Игру The Sims заблокируют в России? Что с ней не так, позиция Роскомнадзора
Женщина родила ребенка в беспилотном такси
Команда «SHOT ПРОВЕРКИ» разоблачила схемы псевдокредитных брокеров
С осужденного бывшего мэра взыскали еще 1,4 млрд рублей
Цискаридзе назвал лучшего исполнителя партии принца в «Щелкунчике»
Первый истребитель пятого поколения Финляндии поднялся в воздух
УФСИН Владимирской области опровергло слухи о привилегированных отрядах
«Рвет в клочья»: на Западе высказались об активах России
Поцелуи с Ковальчук, шесть детей, карьера: как живет актер Алексей Комашко
Цискаридзе объяснил, по чьей вине все «сошли с ума» по «Щелкунчику»
Врач дал советы, как защитить себя от вирусов на рабочем месте
На границе Польши с Белоруссией обнаружили туннель для мигрантов
Более 10 человек погибли в секторе Газа из-за шторма
В России выпустят новый букварь
Дальше
Самое популярное
Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»
Общество

Много лет занимает достойное место на столе в Новый год наравне с оливье и шубой: салат «Подсолнух»

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать
Общество

Куриные ножки в слоеном тесте: можно порционно подать на Новый год или просто вкусно поужинать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.