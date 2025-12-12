Медведев сообщил о целях «Единой России» на выборах в Госдуму Медведев: «Единая Россия» должна получить большинство на думских выборах

«Единой России» необходимо получить конституционное большинство на выборах в Госдуму, сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на заседании Генсовета партии. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у ЕР есть все ресурсы для достижения цели.

Нам нужно, безусловно, выступить как следует [на выборах в Госдуму], мы понимаем с вами, как. Иными словами — получить поддержку абсолютного большинства избирателей, — подчеркнул Медведев.

Ранее стало известно, что в РФ отремонтируют порядка 800 студенческих общежитий благодаря поддержке партии «Единая Россия». Партии удалось добиться в 2025 году расширения программы капремонта. В ЕР уточнили, что вместе с «Молодой гвардией» и Минобрнауки ведется системный учет работ по ремонту общежитий. Руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин пояснил, что проект стал частью народной программы партии.

До этого Медведев сообщил, что более 84% местных депутатов являются представителями «Единой России». На всероссийском форуме муниципальных депутатов ЕР политик отметил, что всего их более 130 тыс. человек.