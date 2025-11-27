Медведев раскрыл, сколько местных депутатов представляют «Единую Россию»

Более 84% местных депутатов являются представителями «Единой России», заявил председатель партии Дмитрий Медведев. На всероссийском форуме муниципальных депутатов ЕР он отметил, что всего их более 130 тыс. человек.

Свыше 84% всех местных депутатов — это наши с вами товарищи по партии, однопартийцы. <…> Это, что там скрывать, огромная сила, — сказал Медведев.

Ранее руководитель партийных проектов Илья Медведев в ходе форума «Россия инновационная» заявил, что партия «Единая Россия» намерена активно содействовать технологическому развитию РФ. Он призвал партию сделать «технологический рывок».

До этого Дмитрий Медведев сообщил, что с начала октября в «Единую Россия» поступило около 1,5 тыс. онлайн-заявлений о вступлении в члены и присоединении к сторонникам. Он отметил, что это «живая» тема, по ней политика давно просили принять меры. Согласно условиям, размещенным на официальном интернет-портале партии, подать заявку на членство в «Единой России» могут граждане, достигшие 18-летнего возраста.