Медведев рассказал о наплыве в «Единую Россию»

С начала октября в «Единую Россия» поступило около 1500 онлайн-заявлений о вступлении в члены и присоединении к сторонникам, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на федеральном Совете первичных отделений партии. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это «живая» тема, по ней политика давно просили принять меры.

Еще одна тема, о которой сразу же скажу с трибуны, — возможность вступить в партию и стать ее сторонником онлайн. Тема живая, и меня несколько раз по этой проблеме побуждали это сделать. Вот теперь с 1 октября можно использовать личный кабинет для того, чтобы стать сторонником и членом партии. За это время, кстати, поступило 1555 заявлений о приеме в члены партии и о признании сторонником партии, — сказал Медведев.

Согласно условиям, размещенным на официальном интернет-портале партии, подать заявку на членство в «Единой России» могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Также нужно разделять программные цели и задачи политической организации.

Ранее Медведев заявил о необходимости жесткого реагирования на действия противников России. Он подчеркнул, что в современных условиях информация распространяется мгновенно, в отличие от прошлых лет. Политик сослался на слова президента страны Владимира Путина о вынужденных жестких мерах, которые Россия предприняла для защиты своих интересов под давлением западных стран.