Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
23 октября 2025 в 17:14

Медведев рассказал о наплыве в «Единую Россию»

Медведев: свыше 1,5 тыс. человек захотели присоединиться к ЕР онлайн

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

С начала октября в «Единую Россия» поступило около 1500 онлайн-заявлений о вступлении в члены и присоединении к сторонникам, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на федеральном Совете первичных отделений партии. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это «живая» тема, по ней политика давно просили принять меры.

Еще одна тема, о которой сразу же скажу с трибуны, — возможность вступить в партию и стать ее сторонником онлайн. Тема живая, и меня несколько раз по этой проблеме побуждали это сделать. Вот теперь с 1 октября можно использовать личный кабинет для того, чтобы стать сторонником и членом партии. За это время, кстати, поступило 1555 заявлений о приеме в члены партии и о признании сторонником партии, — сказал Медведев.

Согласно условиям, размещенным на официальном интернет-портале партии, подать заявку на членство в «Единой России» могут граждане, достигшие 18-летнего возраста. Также нужно разделять программные цели и задачи политической организации.

Ранее Медведев заявил о необходимости жесткого реагирования на действия противников России. Он подчеркнул, что в современных условиях информация распространяется мгновенно, в отличие от прошлых лет. Политик сослался на слова президента страны Владимира Путина о вынужденных жестких мерах, которые Россия предприняла для защиты своих интересов под давлением западных стран.

Единая Россия
партии
Дмитрий Медведев
власть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз инвестирует миллионы евро в защиту интернет-соединения
Max «открыл двери» для бизнесменов
Региональный девелопмент: как меняется карта инвестиций вне Москвы
Крамника затравили после смерти шахматиста из США: в чем его обвиняют
Заколдованное место: еще один человек бесследно исчез рядом с Усольцевыми
Российская армия уничтожила редкое для ВСУ оружие
Связанную с оппозицией организацию признали террористической в России
Мустафина эмоционально поздравила Мельникову с победой на чемпионате мира
Янковский в клубе алкоголиков, приквел «Оно»: новинки кино 23–29 октября
В Госдуме рассказали, что победа Мельниковой на ЧМ значит для России
Усольцевы могли изменить внешность и начать новую жизнь
Пять привычек в питании, которые меняют тело без диет
Украинский депутат выругался матом во время прямой трансляции в Раде
Самый титулованный скрипач страны обвинил в краже бывшую жену и ее сына
Не бойтесь потолстеть: классический тыквенный суп — готовим на 168 ккал
Всадники в масках избили плеткой двух пенсионеров
Начинка для пирожков с яйцом: семья в восторге, а значит, и я тоже
Побег грабителей из Лувра попал на видео
Названы страны, куда РФ может перенаправить экспортируемый в Европу газ
«Все было справедливо»: Белявский о победе Мельниковой на чемпионате мира
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном
Власть

Курицу больше не жарю. Беру томаты, сыр и немного сливок — вкусный ужин по-скандинавски. Без хлопот и танцев с бубном

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.