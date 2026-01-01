Новый год — 2026
«Последняя королева Парижа» скончалась в возрасте 96 лет

Умерла последняя королева Парижа модельер Жаклин де Риб

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, скончалась в возрасте 96 лет, передает агентство France-Press. Знаменитость, известная как «последняя королева Парижа», еще в 1956 году вошла в список самых стильно одетых женщин мира.

Жаклин де Риб скончалась во вторник, 6 декабря, в Швейцарии. При жизни она не раз становилась звездой фотографов мировой величины. Также она создала собственный модный дом при поддержке Ив Сен-Лорана. Она руководила им до 1995 года, после чего была вынуждена закрыть его по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что французская актриса и певица Брижит Бардо ушла из жизни в возрасте 91 года. Известная как международный секс-символ, она начала свою кинокарьеру в 1950-х годах и прославилась после выхода фильма «И Бог создал женщину» (1956). Завершив актерскую карьеру в 1973 году, она посвятила себя защите прав животных и основала Фонд Брижит Бардо.

До этого известная актриса Вера Алентова приехала на похороны Анатолия Лобоцкого, народного артиста РФ, но во время церемонии прощания ей стало плохо с сердцем. Очевидцы немедленно вызвали медиков, но, несмотря на все усилия, спасти актрису не удалось — она скончалась.

