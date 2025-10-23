«Надо резать правду матку»: Медведев призвал не давать спуску врагам России

Нельзя давать спуску врагам РФ, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на федеральном Совете первичных отделений партии. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, надо давать ответ противникам страны. Медведев указал, что мир изменился, а сейчас информация распространяется моментально, не так, как раньше.

У нашей страны есть не только огромное количество друзей, но и определенное количество тех, кто нас не любит, тех, кто настроен враждебно. Я думаю, что нельзя давать спуску в этом смысле. Надо резать, зачастую то, что называется правду матку и говорить им правду в лицо, даже неприятную, пусть они там обижаются и так далее, но мы ж с вами знаем, где настоящая истинная правда, — подчеркнул политик.

Председатель ЕР напомнил, как президент России Владимир Путин говорил, что «это они нам должны», вынудив страну пойти на жесткие меры, чтобы отстоять себя. Медведев объяснил, что начал говорить про информацию именно на фоне быстрой передачи сведений о том, что говорят о РФ ее противники. Политик пообещал и впредь пользоваться нынешними средствами коммуникации и не молчать.

Ранее Медведев заявил, что женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости. По его мнению, представительниц прекрасного пола не так мотивируют амбиции.