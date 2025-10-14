Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:51

Медведев «разоблачил» женщин, которые идут в политику

Медведев заявил, что женщины приходят в политику из-за чувства справедливости

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Председатель «Единой России» на форуме «Женского движения» партии отметил, что представительниц прекрасного пола не так мотивируют амбиции.

Конечно, амбиции есть у любого человека, но, насколько я могу судить, женщины приходят в политику из-за обостренного чувства справедливости, — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза признал, что всех возмущает, когда кого-то обижают, нарушаются правила или совершаются преступления. У женщин, убежден Медведев, это чувства проявляется особенно остро.

По мнению политика, вызываемый этим прилив активности создает исключительно ценных государственных деятелей. Такое стремление, полагает Медведев, дает женскому корпусу ЕР уникальные возможности, поскольку женщины помогают людям искренне и по зову сердца.

Ранее политик заявил, что самым главным для каждого жителя России на сегодняшний день является победа. По словам Медведева, это приоритет как для женщин, так и для семей.

Дмитрий Медведев
Единая Россия
женщины
политика
