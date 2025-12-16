Новый год-2026
16 декабря 2025 в 18:11

Новый сервис поможет россиянам пережить конфликты и домашнее насилие

«Госуслуги» представили сервис для решения конфликтов и насилия в семье

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Портал «Госуслуги» представил новый сервис «жизненная ситуация», посвященный решению внутрисемейных конфликтов и предотвращению насилия, убедился корреспондент NEWS.ru. Раздел начал работу 16 декабря и предоставляет информацию и поддержку людям, столкнувшимся с подобными проблемами.

Сервис подробно описывает различные проявления насилия, включая психологическое давление, ограничение свободы, контроль, оскорбления и изоляцию. Пользователи смогут ознакомиться с примерами таких ситуаций и понять, какие действия могут квалифицироваться как насилие.

Раздел содержит рекомендации для тех, кто оказался в сложной ситуации. Специалисты советуют фиксировать факты насилия и обращаться за помощью на горячие линии кризисных центров, где можно получить психологическую поддержку. На портале также можно найти информацию о ближайших центрах, предоставляющих очную помощь.

Кроме того, сервис информирует о распространенном жесте, который жертвы домашнего насилия используют для сигнализации о своей ситуации – ладони с загнутым внутрь большим пальцем. Эта информация призвана повысить осведомленность и помочь окружающим распознать признаки насилия и предложить помощь.

Ранее число пользователей портала «Госуслуги» увеличилось до 120 млн человек. В Минцифры отметили, что за 16 лет работы сервиса на платформе создали свыше 4 млн личных кабинетов юрлиц и ИП.

Госуслуги
семьи
насилие
сервисы
