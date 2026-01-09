Атака США на Венесуэлу
09 января 2026 в 10:16

Володин рассказал о новом законе для поддержки семей с детьми

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Новый федеральный закон, вступивший в силу с 1 января 2026 года, направлен на поддержку семей с детьми, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Документ меняет порядок учета страхового стажа для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

1 января вступил в силу федеральный закон, направленный на поддержку семей с детьми (ФЗ от 28.11.2025 № 443-ФЗ). <...> Важно создавать условия, чтобы многодетных семей в России становилось как можно больше, — написал Володин.

Согласно новому закону, теперь в страховой стаж будут включать периоды ухода за каждым ребенком до полутора лет без ограничений по общей продолжительности. Ранее в стаж засчитывали не более шести лет в сумме, что соответствовало уходу за четырьмя детьми.

Новый закон также регламентирует учет стажа при рождении двойни, тройни и большего числа детей — периоды ухода за каждым ребенком будут учитываться отдельно и суммироваться.

Подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через «Госуслуги», а тем, кто выйдет на пенсию после 1 января 2026 года, все периоды будут засчитаны автоматически.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш сообщил, что в 2026 году планируют увеличить оплачиваемый период по уходу за больным ребенком для многодетных семей. Срок могут продлить на 10 дней, чтобы родители не теряли доход в сезон простуд. Правительство должно представить свои предложения до 1 июня.

