17 марта 2026 в 15:13

«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой

Володин попросил депутатов чаще его критиковать для большей эффективности

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов чаще его критиковать, чтобы он мог становиться более эффективным. Во время пленарного заседания он подчеркнул, что тщеславие и гордыня «могут не туда привести».

Об одном прошу: меня не выбивайте из колеи, лучше наоборот, покритикуйте, я от этого еще более эффективен буду, — отметил Володин.

Ранее Володин раскритиковал рекомендации Минздрава, регламентирующие цвет одежды медицинских работников. Он заявил, что данные предписания должны быть отменены. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы, тем более что образ врачей как людей в белых халатах, формировался столетиями, отметил парламентарий. В связи с этим он задался вопросом, зачем рушить этот образ и сложившиеся традиции.

До этого председатель Госдумы инициировал обсуждение темы, касающейся обработки персональных данных россиян. Парламентарий обратился к своей аудитории с предложением высказаться о практике сбора биометрической информации различными организациями.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

