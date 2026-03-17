«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой Володин попросил депутатов чаще его критиковать для большей эффективности

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов чаще его критиковать, чтобы он мог становиться более эффективным. Во время пленарного заседания он подчеркнул, что тщеславие и гордыня «могут не туда привести».

Об одном прошу: меня не выбивайте из колеи, лучше наоборот, покритикуйте, я от этого еще более эффективен буду, — отметил Володин.

Ранее Володин раскритиковал рекомендации Минздрава, регламентирующие цвет одежды медицинских работников. Он заявил, что данные предписания должны быть отменены. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы, тем более что образ врачей как людей в белых халатах, формировался столетиями, отметил парламентарий. В связи с этим он задался вопросом, зачем рушить этот образ и сложившиеся традиции.

До этого председатель Госдумы инициировал обсуждение темы, касающейся обработки персональных данных россиян. Парламентарий обратился к своей аудитории с предложением высказаться о практике сбора биометрической информации различными организациями.