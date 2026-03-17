«Покритикуйте меня»: Володин выступил с неожиданной просьбой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил депутатов чаще его критиковать, чтобы он мог становиться более эффективным. Во время пленарного заседания он подчеркнул, что тщеславие и гордыня «могут не туда привести».
Об одном прошу: меня не выбивайте из колеи, лучше наоборот, покритикуйте, я от этого еще более эффективен буду, — отметил Володин.
Ранее Володин раскритиковал рекомендации Минздрава, регламентирующие цвет одежды медицинских работников. Он заявил, что данные предписания должны быть отменены. По его словам, подобные инициативы должны сначала обсуждаться с работниками данной сферы, тем более что образ врачей как людей в белых халатах, формировался столетиями, отметил парламентарий. В связи с этим он задался вопросом, зачем рушить этот образ и сложившиеся традиции.
До этого председатель Госдумы инициировал обсуждение темы, касающейся обработки персональных данных россиян. Парламентарий обратился к своей аудитории с предложением высказаться о практике сбора биометрической информации различными организациями.