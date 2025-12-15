Число пользователей «Госуслуг» увеличилось до 120 млн человек

Число пользователей портала «Госуслуг» увеличилось до 120 млн человек, сообщила пресс-служба Минцифры РФ. В ведомстве отметили, что за 16 лет работы сервиса там было создано более 4 млн личных кабинетов юрлиц и ИП.

Сегодня «Госуслугами» пользуются 120 миллионов человек, — говорится в сообщении.

По данным Минцифры, в день на портале подается более 2 млн заявлений. Кроме того, с помощью сервиса россияне смогли более 230 млн раз записаться к врачу, родители более 1 млн детей зарегистрировали их рождение онлайн, а более 3 млн абитуриентов подали документы для поступления в вузы.

Ранее аналитик Урван Парфентьев заявил, что в случае взлома аккаунта на «Госуслугах» следует как можно скорее связаться с технической поддержкой. По его словам, пользователи могут сделать это по бесплатной горячей линии или в разделе «Помощь».

До этого стало известно, что на портале «Госуслуги» появился новый сервис «Планирование и рождение ребенка». Он позволяет оформить свидетельство о рождении ребенка и его регистрацию по месту жительства. Также он предоставляет возможность получения господдержки для беременных женщин и семей с детьми.