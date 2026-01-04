Мизулина предложила внести ряд приложений в белый список Мизулина призвала добавить приложения банков и маркетплейсов в белый список

Россияне должны иметь доступ к социально значимым ресурсам даже во время блокировок, заявила ТАСС глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее мнению, в белый список следует включить приложения банков, маркетплейсов и сервисы, обеспечивающие повседневную жизнедеятельность граждан.

Таких приложений и ресурсов, популярных у россиян, достаточно много. И это вопрос уже базовых потребностей человека, — высказалась Мизулина.

Помимо технологической стороны вопроса, Мизулина обратила внимание на социальные риски. Отсутствие стабильного доступа к Сети может привести к потере рабочих мест для тех, чья профессиональная деятельность завязана на мобильных сервисах.

Глава лиги также призвала чиновников к большей прозрачности в вопросах регулирования интернета. Граждане должны получать детальные разъяснения о причинах блокировок, считает она.

Ранее Минцифры России пополнило белый список онлайн-сервисов сайтами СМИ, авиакомпаний, МЧС и МВД. Меры приняты на период ограничений мобильного интернета из соображений безопасности.