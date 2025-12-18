Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов Минцифры добавило сайты авиакомпаний, СМИ и МЧС в «белый список» онлайн-сервисов

Минцифры России пополнило «белый список» онлайн-сервисов сайтами СМИ, авиакомпаний, МЧС и МВД. На сайте ведомства представлен полный перечень таких платформ. Меры приняты на период ограничений мобильного интернета из соображений безопасности.

В «белый список» вошел сайт «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфед, МВД и МЧС России, платформы «Движение первых» и «Объясняем РФ». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», Московская биржа и портал для вакансий и поиска работы HeadHunter. В списке можно увидеть сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» и «Деловые линии».

Ранее в перечень Минцифры попали сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком» и платформы «Россия — страна возможностей». Также в «белый список» включили всероссийский студенческий проект «Твой ход», СМИ «Известия», ТАСС, сервис поиска недвижимости «Домклик» и другие платформы.