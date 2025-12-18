Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:38

Минцифры добавило ряд платформ в «белый список» онлайн-сервисов

Минцифры добавило сайты авиакомпаний, СМИ и МЧС в «белый список» онлайн-сервисов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Минцифры России пополнило «белый список» онлайн-сервисов сайтами СМИ, авиакомпаний, МЧС и МВД. На сайте ведомства представлен полный перечень таких платформ. Меры приняты на период ограничений мобильного интернета из соображений безопасности.

В «белый список» вошел сайт «Итоги года с Владимиром Путиным», Совфед, МВД и МЧС России, платформы «Движение первых» и «Объясняем РФ». Также туда попали «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Росатом Сеть зарядных станций», оператор связи «Мотив», Московская биржа и портал для вакансий и поиска работы HeadHunter. В списке можно увидеть сервис краткосрочной аренды автомобилей «Ситидрайв», сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно и точка» и «Деловые линии».

Ранее в перечень Минцифры попали сайты Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком» и платформы «Россия — страна возможностей». Также в «белый список» включили всероссийский студенческий проект «Твой ход», СМИ «Известия», ТАСС, сервис поиска недвижимости «Домклик» и другие платформы.

Минцифры
сайты
ограничения
СМИ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.