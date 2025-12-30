Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:48

Россиян будут запускать в самолет по-новому

Минцифры предложило протестировать биометрическую посадку в аэропортах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В России могут протестировать биометрическую посадку на рейсы. С такой инициативой выступило Минцифры России, следует из проекта постановления правительства на портале правовых актов. Апробация планируется с июня 2026-го по декабрь 2027 года.

Провести эксперимент по организации регистрации на рейс, допуска пассажиров в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности аэропорта и выхода на посадку на борт воздушного судна гражданской авиации с использованием государственной информационной системы ЕБС в период с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года, — сказано в документе.

Ранее «Аэрофлот» объявил об успешном тестировании технологии «Мигом» для посадки на самолет по биометрическим данным. Планируется, что пассажиры получат доступ к этому сервису во второй половине 2026 года.

Тем временем стало известно, что Польша с 1 апреля ужесточит визовый режим для граждан России. Так, страна перестанет признавать российские заграничные паспорта старого образца, не оснащенные биометрическим чипом. Кроме того, с 1 января перестанут действовать дипломатические паспорта, если они не соответствуют новым стандартам.

самолеты
законы
общество
Минцифры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мощный пожар полыхает в Одессе
Темпы продвижения российских войск в зоне СВО выросли в 15 раз
Обвинившая Байдена в домогательствах экс-помощница получила паспорт России
Громкое фиаско Зеленского, раскрыты новые детали в деле Долиной: что дальше
Более 100 тыс. жителей Подмосковья остались без света перед Новым годом
Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»
«Мы вас учим по книжке»: пленный ВСУ о тренировках британских инструкторов
МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
В Ульяновской области объявили режим беспилотной опасности
«Деньги шли на оплату алиментов»: пленный ВСУ разоблачил командира роты
Российская школа 1962 года постройки едва не похоронила учеников
Британский актер стал рыцарем
Роман Симоньян оказался на вершине рейтинга лучших книг 2025 года
Звезда регби потерпел фиаско на «Кто хочет стать миллионером?»
Радио Судного дня выдало в эфир «Лебединое озеро»: почему все насторожились?
В Госдуме раскрыли причины украинской атаки на резиденцию Путина
Адвокат сообщил о смягчении меры пресечения для Карапетяна
Лидеры Европы созвонились после атаки Киева на резиденцию Путина
Мигрант с ломом напал на людей в больнице
В Госдуме рассказали, кто и почему может «убрать» Зеленского
Дальше
Самое популярное
Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус
Общество

Куриные отбивные больше не делаю. Готовлю новогоднее чудо из Грузии — нужны курица, грецкие орехи и гранатовый соус

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год
Общество

Эта картошка останется вкусной даже 1 и 2 января: праздничный вариант картофеля на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.