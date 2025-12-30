Россиян будут запускать в самолет по-новому

В России могут протестировать биометрическую посадку на рейсы. С такой инициативой выступило Минцифры России, следует из проекта постановления правительства на портале правовых актов. Апробация планируется с июня 2026-го по декабрь 2027 года.

Провести эксперимент по организации регистрации на рейс, допуска пассажиров в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности аэропорта и выхода на посадку на борт воздушного судна гражданской авиации с использованием государственной информационной системы ЕБС в период с 1 июня 2026 года до 1 декабря 2027 года, — сказано в документе.

Ранее «Аэрофлот» объявил об успешном тестировании технологии «Мигом» для посадки на самолет по биометрическим данным. Планируется, что пассажиры получат доступ к этому сервису во второй половине 2026 года.

Тем временем стало известно, что Польша с 1 апреля ужесточит визовый режим для граждан России. Так, страна перестанет признавать российские заграничные паспорта старого образца, не оснащенные биометрическим чипом. Кроме того, с 1 января перестанут действовать дипломатические паспорта, если они не соответствуют новым стандартам.