22 декабря 2025 в 11:30

Россияне смогут садиться на самолет по биометрии

«Аэрофлот»: посадка на самолеты по биометрии может заработать в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
«Аэрофлот» объявил об успешном тестировании технологии «Мигом» для посадки на самолет по биометрическим данным. Планируется, что пассажиры получат доступ к этому сервису во второй половине 2026 года.

«Аэрофлот» совместно с аэропортом Пулково и Центром биометрических технологий в декабре успешно протестировали сервис «Мигом», обеспечивающий прохождение предполетных проверок по биометрии — без предъявления паспорта, — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В авиакомпании пояснили, что технология позволит путешественникам предварительно активировать сервис на сайте, после чего с помощью биометрии пройти регистрацию на рейс в аэропорту, попасть в «чистую» зону и совершить посадку на борт у выхода на посадку. Следующим шагом станет подготовка к промышленной эксплуатации услуги, которая включает согласование необходимых нормативных регламентов с государственными органами.

Ранее стало известно, что в пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавится еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

