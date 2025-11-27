«Аэрофлот» традиционно увеличит число рейсов на Дальний Восток к праздникам

В пиковый период зимнего сезона группа «Аэрофлот» традиционно увеличит чисто рейсов на Дальний Восток. К уже существующему расписанию добавится еще 24 рейса. Такое решение принимается ежегодно в связи с повышенным спросом на перелеты в праздничный период в города ДФО.

Авиакомпания дополнительно ввела четыре рейса Москва — Магадан — Москва (27-28 декабря, 29-30 декабря, 5-6 января и 10-11 января), рейсы Москва — Якутск — Москва (27-28 декабря), девять рейсов Москва — Южно-Сахалинск — Москва (24-25 декабря, 25-26 декабря, 26-27 декабря, 27-28 декабря, 6-7 января, 7-8 января, 8-9 января, 9-10 января и 10-11 января). Также введены два рейса Москва — Петропавловск-Камчатский — Москва (28-29 декабря и 29-30 декабря), три рейса Москва — Хабаровск — Москва (28-29 декабря, 10-11 января, 11-12 января) и пять рейсов Красноярск — Владивосток — Красноярск (24 декабря, 28 декабря, 4 января, 7 января и 11 января).

«Аэрофлот» в приоритетном порядке следит за динамикой спроса на направлениях социальной значимости и старается увеличивать частоту полетов в пиковые периоды. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании.

