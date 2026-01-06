Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 21:24

Раскрыта личность подозреваемого в нападении на дом Вэнса

NYP: подозреваемый в нападении на дом Вэнса оказался сыном спонсора демократов

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Handout/White House/Global Look Press
Задержанный при попытке проникновения в дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в Огайо оказался сыном состоятельного спонсора Демократической партии, сообщает New York Post. По информации источника, 26-летний Уильям Дефур, имеющий проблемы с психическим здоровьем, в последнее время использовал женское имя Джулия.

Неуравновешенный вооруженный молотком предполагаемый вандал, обвиняемый в разбитии нескольких окон в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в Цинциннати, является сыном известной семьи миллионеров, — говорится в статье.

Отец задержанного Уильям Дефур — старший — выпускник Гарварда и долларовый миллионер, пожертвовавший тысячи долларов на президентские кампании бывшего американского лидера Джо Байдена в 2020 году и экс-вице-президента США Камалы Харрис в 2024 году.

Как отметили в издании, у Дефура-младшего уже была история конфликтов с законом, связанных с его психическим состоянием. Его оправдали за незаконное проникновение в психиатрическую клинику, признав неспособным предстать перед судом. Позже, в 2024 году, он был осужден за вандализм и приговорен к двум годам принудительного лечения, которое на момент нападения на дом вице-президента еще продолжалось.

Ранее председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин предположил в беседе с NEWS.ru, что данный инцидент может быть связан с атакой США на Венесуэлу. По его мнению, злоумышленник таким образом выражал протест из-за действий лидера США Дональда Трампа в Каракасе.

