03 февраля 2026 в 12:08

Два района Киева остались без тепла

Два района Киева почти полностью остались без теплоснабжения

Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press
Дарницкий и Днепровский районы Киева почти полностью остались без теплоснабжения, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Виталий Кличко. По его словам, в настоящее время жильцы 1170 многоэтажных домов сидят в холодных квартирах.

Дарницкий и Днепровский районы преимущественно без тепла… Всего по городу сейчас 1170 многоэтажек без теплоснабжения, — отметил он.

До этого военный корреспондент Александр Сладков отмечал, что российские военные значительно расшили географию целей потенциальных ударов на Украине. Журналист отметил, что в перечне целей обнаружилось много новых адресов, а главными целями он назвал железнодорожные узлы и объекты энергетики. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.

