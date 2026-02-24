Зимняя Олимпиада — 2026
Трамп пригрозил Ирану перед началом переговоров в Женеве

Трамп посулил Ирану плохой день в случае провала переговоров в Женеве

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/dpa/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Ирану с прямым предупреждением накануне дипломатической встречи 26 февраля в Женеве. Он призвал Тегеран к заключению соглашения, пригрозив серьезными последствиями в случае отказа от сделки.

Я бы предпочел заключить сделку, чем нет. Но если мы ее не достигнем, это будет очень плохим днем для страны, — написал Трамп.

По словам американского лидера, Вашингтон отдает предпочтение мирному урегулированию, однако оставляет за собой право на жесткий ответ. Трамп подчеркнул, что судьба переговоров зависит исключительно от позиции иранской стороны.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения о готовящейся временной сделке с США по ядерной программе. Он назвал эту информацию безосновательной и подчеркнул, что стороны пока находятся лишь на стадии обмена идеями.

До этого американские СМИ писали, что новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте. Осведомленный иранский источник заявлял, что обе стороны не исключают заключения временного соглашения. Он отмечал, что Иран готов обсуждать конкретные шаги, такие как возможность экспорта части запасов высокообогащенного урана, снижение его чистоты или создание регионального консорциума по обогащению.

