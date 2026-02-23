Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 12:18

Иран раскрыл правду о тайной сделке с США

В МИД Ирана опровергли сообщения о подготовке временной сделки с США

Здание МИД Ирана Здание МИД Ирана Фото: Shutterstock/FOTODOM
Тегеран опровергает сообщения о готовящейся временной сделке с США по ядерной программе, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Он назвал эту информацию безосновательной и подчеркнул, что стороны пока находятся лишь на стадии обмена идеями, передает телеканал Al Jazeera.

Сообщения СМИ относительно временного соглашения с США не имеют под собой никаких оснований. <…> Мы сейчас находимся на этапе подготовки своих точек зрения, — отметил Багаи.

Он подчеркнул, что Тегеран готов продолжать дипломатический путь. Это будет актуально до тех пор, пока будет прослеживаться реальная перспектива достижения результата.

Ранее американские СМИ писали, что новые переговоры между Ираном и США могут пройти уже в марте. Осведомленный иранский источник заявлял, что обе стороны не исключают заключения временного соглашения. Он отмечал, что Иран готов обсуждать конкретные шаги, такие как возможность экспорта части запасов высокообогащенного урана, снижение его чистоты или создание регионального консорциума по обогащению.

