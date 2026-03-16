16 марта 2026 в 18:12

Хаменеи решил судьбу назначенных его отцом чиновников

Хаменеи решил не снимать с должности чиновников, которых назначил его отец

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Sha Dati/Global Look Press
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи выпустил указ, в котором сказано, что он не будет снимать с должности всех чиновников, которых назначил его отец Али Хаменеи. Он также назвал родителя «великом человеком», сообщается в Telegram-канале Хаменеи.

В данный момент никому из них не требуется повторное подтверждение назначения, и им следует продолжать свою работу на основании тех указаний, которые они получили при жизни этого великого человека, — написал верховный лидер Ирана.

Ранее сообщалось, что покойный верховный лидер Ирана опасался прихода к власти своего сына, который «считался не очень способным интеллектуально и не подходящим на роль верховного лидера». Отец также знал о трудностях в личной жизни сына. В 2004 году Хаменеи женился на Захре Хаддад-Адель, дочери главы меджлиса Ирана Голям-Али Аделя. При этом с 2022 года Моджтабу Хаменеи все чаще упоминали в СМИ как вероятного преемника верховного лидера страны.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

