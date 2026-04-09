Тысячи иранцев почтили память Хаменеи на 40-й день траура В Тегеране прошли массовые акции памяти Али Хаменеи

Массовые акции памяти верховного лидера Ирана Али Хаменеи прошли в Тегеране по завершении 40-дневного траура, передает корреспондент РИА Новости. Участники собрались на центральных площадях и направились к месту его гибели.

В мероприятиях приняли участие тысячи человек, которые вышли на улицы с государственными флагами и портретами погибшего. Основные колонны сформировались в центральной части города и проследовали к месту гибели лидера.

Среди участников были замечены группы с символикой региональных союзников Ирана. В частности, присутствовали мужчины с флагами ливанского движения «Хезболлах», а также с государственными флагами Ирака, чьи шиитские формирования ранее участвовали в боевых действиях на стороне Ирана в ходе конфликта.