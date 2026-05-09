Раскрыто состояние Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи полностью восстановился после полученных травм, сообщил иранский чиновник агентству Tasnim. Источник также уточняет, что Хаменеи находится в хорошем состоянии здоровья.

Моджтаба Хаменеи был ранен в результате израильского удара по резиденции в Тегеране 28 февраля, получил сильные ожоги лица, затрудняющие речь. Несмотря на тяжелые ранения, он сохраняет ясность ума. По некоторым данным, с конца февраля Хаменеи перенес три хирургических вмешательства на одной ноге, и врачи не исключают, что ему может потребоваться протезирование.

Ранее Хаменеи заявил, что в будущем региона Персидского залива не должно быть места для Соединенных Штатов. По его словам, только окончание американского вмешательства позволит обеспечить стабильность и процветание этой стратегической зоны. Политик также подчеркнул, что Тегеран будет и впредь сохранять контроль над акваториями Персидского залива и Ормузского пролива для обеспечения региональной стабильности.